اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية خلال ساعات

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المنتظر اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية خلال ساعات؛ حيث بلغت نسبة النجاح 70.27%، مشيرا إلى انتهاء أعمال التصحيح وبدء رصد الدرجات في الكنترول الرئيسي وجاري المراجعة النهائية للنتيجة حاليا.وقال المصدر إن المؤشرات توضح أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة قياسا بالأعوام السابقة.وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، أن سبب تأخر الإعلان بالنسبة لمديرية القليوبية قياسا بمديريات القاهرة والجيزة يأتي بسبب مركزية الكنترول حيث يتم هناك التصحيح وإعلان النتائج على مستوى الإدارات.