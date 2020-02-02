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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمد فراج: كنت هتضرب في تصوير مسلسل «30 يوم»

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:36 م
الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج
زينب صبحي - آية سالم
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قال الفنان محمد فراج، إن أغرب موقف تعرض له في عمله، حينما أغمى عليه خلال تصوير مشاهد فيلم "فاصل ونعود"، لأنه كان يصور في رمضان وقت الصيام، وسط الصحراء.

وقال فراج خلال ندوته التي أقيمت بمعرض الكتاب في دورته الـ51 إنه أغمى عليه فترة طويلة ولم يفيق إلا بعد أذان المغرب، بسبب المجهود الكبير الذي بذله.

وتابع أنه في مسلسل "٣٠ يوم"، بعد أن استعد للمشهد وهو يحاول أن يحافظ على تركيزه، وخلال سيره في أحد المكان، على شكل مجذوب، كان الرجال الذين يحمون أحد المشاتل، سيضربوه إلا أن رجال الإنتاج منعوهم، معلقًا: " كنت هتضرب".

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.

وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.

وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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