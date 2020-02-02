إصابة شخصين في هجوم إرهابي بلندن والشرطة تقتل المنفذ

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأحد، إصابة شخصين في هجوم طعن جنوب لندن، معتبرة أن الهجوم يعد عملًا إرهابيًا.ونجحت قوات الشرطة في قتل منفّذ الهجوم بعد طعنه المارة جنوب لندن من بينهم سيدة، وذلك وفق قناة العربية.وطلبت الشرطة البريطانية من المواطنين عدم التوجه إلى منطقة ستراتم حيث وقع الاعتداء.