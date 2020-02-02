«الخارجية»: غرفة عمليات ببكين تتابع عودة 306 مصريين من ووهان

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تتابع من خلال سفارتها ببكين عملية عودة 306 من المواطنين المصريين من مدينة "ووهان" الصينية على متن طائرة خاصة ستقلع في وقت لاحق اليوم الأحد، من "ووهان"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف حافظ في تصريح اليوم الأحد، أن البعثة المصرية برئاسة السفير محمد البدري، تتابع من خلال غرفة العمليات التي أقامتها منذ بداية الأزمة، عملية نقل المواطنين من مختلف المناطق بووهان، حتى وصولهم إلى المطار، موضحًا أنه وفقًا لحصر السفارة يصل عدد المواطنين الذين سيعودون 306 مواطنين مصريين وهم بحالة جيدة للغاية، وهناك بعض المصريين الذين لم يرغبوا في العودة.وأوضح المتحدث أنه تم تكليف الدكتور محمد فودة، ومحمد إسماعيل وهما من أبناء الجالية لقيادة المجموعة، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية تنسق حاليًا مع السلطات والجهات المسئولة في ووهان وفي بكين وبالأمن الصيني، بخلاف تقديم الدعم القنصلي والتيسيرات لكل المواطنين.وأكد أن السفير محمد البدري كان يرغب في التوجه إلى ووهان لكن الجانب الصيني رفض دخول أي فرد من البعثة إلى المدينة.وحول إذا كان هناك إحصاء خاص بعدد المصريين في ووهان، قال المتحدث الرسمي في مداخلة مع قناة "سي بي سي إكسترا" اليوم، إنه بحسب البيانات التي لدى السفارة هناك حوالى 350 مصريًا ومن رغب في العودة 306، مؤكدًا أن جميع هذه الحالات جيدة للغاية لكن السلطات الصينية في حالة مغادرة أي مواطن مدينة ووهان حاليًا تقوم بقياس درجة حرارة الشخص، وفي حالة ارتفاعها يحول ذلك دون سفره وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية.وأكد حافظ أن جهود السفارة المصرية ببكين متواصلة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، حيث يتم التواصل مع الجانب الصيني من ناحية ومع أبناء الحالية المصرية بووهان من ناحية أخرى.