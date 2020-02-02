«مرور القاهرة» تنشر رادارات لمراقبة السرعة بمصر الجديدة (صور)

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، رادارات لمراقبة السرعة بمحاور مصر الجديدة، وحملات مرورية مُكثفة لضبط المخالفين استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والعمل على تحقيق سلامة المواطنين على الطرق التي شهدت تطويرًا خلال الفترة الأخيرة.وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بنشر عددٍ من الرادارات بصفة مُستمرة وكذا القيام بحملات مرورية بمحاور مصر الجديدة المستحدثة خاصة محوري الثورة وأبو بكر الصديق تستهدف تحقيق الانضباط المروري ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمي الطرق.ولاقت تلك الحملات استحسان المواطنين لإلزام قائدي المركبات على الالتزام بالسرعات المقررة.