إحالة أحمد عز وشقيقة زينة للمحاكمة في «خناقة العلمين»

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز للمحاكمة على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال شهر أغسطس الماضي.كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.واتهم عز شقيقة الفنانة زينة، ياسمين رضا بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.واتهم عز شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضرًا اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاث أشخاص من شهود الواقعة وتحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من عز.وأشار أحد شهود العيان إلى أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه في بهو الفندق فحاول الحديث معه قبل أن تلاحظ شقيقة الفنانة زينة ذلك وتصفعه أمام الجميع.