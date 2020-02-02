حبس عبدالمنعم أبوالفتوح 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قررت النيابة العامة حبس عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب «مصر القوية»، في قضية جديدة على ذمة التحقيقات رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.كانت محكمة النقض قضت السبت، بقبول الطعن المقدم من رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها، وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.