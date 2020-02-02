محمد ثروت يتعاقد على مسلسل «طلقني شكرًا»

تعاقد الفنان محمد ثروت مع شركة "هالك ستوديوز" للمشاركة في بطولة المسلسل الإذاعي "طلّقني شكرًا" المقرر أن يذاع على عدد من المحطات الإذاعية خلال الفترة المقبلة.تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي حول المشكلات بين الأزواج التي تصل للطلاق وإنهاء الحياة الزوجية، كما يطرح المسلسل بعض الحلول الخاصة بالمشكلات الأسرية المتكررة، وتسليط الضوء على هذه الأزمات الممكن تلاشيها."طلقني شكرًا" بطولة أحمد فلوكس وهنا شحية وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت وتأليف محمد حنفي نصر وإنتاج شركة هالك استوديوز.