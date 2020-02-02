وسط أزمات اقتصادية.. تركيا ترفع الضرائب على السيارات 10%

كشف موقع أحوال التركي أن أنقرة تعتزم زيادة الضرائب السنوية على السيارات بنسبة 10%، مع التغييرات في قانون العائدات البلدية، حسبما ذكرت المتحدثة الرسمية اليوم الأحد.وقال المتحدث إن هذا القانون يتوقع أيضًا إلغاء العائدات من محطات الحافلات والطرق السريعة ومواقف السيارات للبلديات الحضرية.وتسعى أنقرة إلى زيادة الإيرادات في الميزانية لتحقيق أهداف الإنفاق في ظل الركود الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض دخل الضرائب من الشركات والأفراد.