مسؤول جناح فلسطين: مشاركتنا بمعرض الكتاب تخدم القضية

قالت نورهان المسارعي المشرفة على جناح دولة فلسطين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، إن مشاركة بلادها في المعرض سنويا تخدم القضية الفلسطينية بشكل كبير، حيث يعرض في الجناح العديد من الكتب التي تتضمن شرحا وافيا عن القضية من جميع جوانبها، سياسيا، وثقافيا، وتاريخيا، وجغرافيا.وأضافت المسارعي، أن الجناح يعرض الكتب الصادرة عن وزارة الثقافة الفلسطينية وعن مؤسسات وطنية فلسطينية، موضحة أنه على مدار اليوم، يوجد إقبال مميز من الزوار من مختلف الجنسيات ليتعرفوا على القضية الفلسطينية عن كثب، وهذا يساعدنا على عرض صورة فلسطين الحقيقية بشكل مكثف.وأوضحت أن هناك اقبالا على صور القدس والمدن الفلسطينية والأدب والشعر الفلسطيني والتراث والعادات والتقاليد وهو ما يخدم قضيتنا، مشيرة إلى أن المعرض يعد فرصة مهمة لنشر الثقافة بشكل عام، والفلسطينية بصفة خاصة، ومعربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الصرح الثقافي الكبير.وأكدت أن العلاقات المصرية الفلسطينية وطيدة منذ قديم الأزل، ودائما ما ينظر الفلسطينيون إلى مصر بأنها الشقيقة الكبرى، خاصة أن مصر دائما هي الحاضنة للقضية الفلسطينية.