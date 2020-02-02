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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش العراقي والناتو يوسعان نشاط البعثة التدريبية للحلف

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:52 م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
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اتفق رئيس أركان الجيش العراقي، الأحد، مع رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، على توسعة نشاط البعثة "التدريبية والاستشارية" في المرحلة المقبلة.

أكد الجانبان، خلال لقائهما اليوم، وفقًا لبيان لوزارة الدفاع العراقية، أوردته قناة السومرية "الإخبارية - أهمية العمل معا من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه.

وناقش الطرفان عددًا من النقاط المهمة؛ أبرزها إعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية، وسلسلة اللقاءات المكثفة التي جرت بين الجانبين خلال الفترة السابقة والتي هدفت إلى تنظيم واستئناف عمل حلف الناتو في العراق.

وأكد رئيس أركان الجيش العراقي، وفقًا للبيان، حرصه على تقديم الدعم والحماية لفريق الناتو في حال الاتفاق على استئناف عمله كبعثة تدريبية استشارية.

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