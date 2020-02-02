أستاذ جغرافيا: جمال حمدان مفكر وفيلسوف

قال الدكتور عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، أستاذ الجغرافيا البشرية ورئيس القسم بكلية الأداب جامعة دمنهور، إنه من الظلم وضع جمال حمدان ضمن الجغرافيين، مضيفًا أن جمال حمدان بمثابة مفكر ومحلل وفيلسوف، ويكتب بقلم أدبي، استخدم لغة الجغرافيا برصانة، واستخدم لغة الأرقام بدقة في توزيع المسلمين.جاء ذلك خلال ندوة "العالم الإسلامي ومركزية مصر في فكر جمال حمدان" ضمن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.وأضاف عبدالعظيم أن حمدان هو من تحدث عن التوزيع القاعدي للإسلام وموفولوجية العالم الإسلامي والكثافة السياسية للإسلام والوحدة الإسلامية، وهو من وضع صلحًا فكريًا بين القومية والدين ويظهر الحدود بينهما دون تحيز لاختيار أحادي لأي منهما.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.