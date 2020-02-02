روسيا تضم فيروس «كورونا» لقائمة الأمراض الخطيرة

وقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الأحد، مرسومًا يفيد بإدراج فيروس كورونا المستجد في قائمة الأمراض التي تشكل خطرًا على الأشخاص.وذكرت وكالة (تاس) الروسية، أن القائمة المجمعة منذ 2004، وحتى وقت قريب، تضمنت 15 مرضا مثل فيروس نقص المناعة البشرية، الملاريا، السل، الجمرة الخبيثة، الكوليرا والطاعون.ووجَّهت السلطات الصينية، بحرق جثث ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.وذكر "مبدأ توجيهي" مشترك، صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين ووزارة الشئون المدنية ووزارة الأمن العام، بثته وسائل إعلام صينية، الأحد، أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس "كورونا" بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.