رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الدوسري: جمال حمدان ينتمي إلى المدرسة الشمولية في العلوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:45 م
جمال حمدان
جمال حمدان
جمال عاشور
طباعة
كشف الدكتور علي عبدالله الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية، وأستاذ الجغرافيا بجامعة الملك سعود، أن الجمعية الجغرافية السعودية تعمل منذ 6 أشهر على تدشين كتاب خاص عن الجغرافي المصري "جمال حمدان".

وأضاف أن ذلك كنوع من رد الجميل عما اعتبروه إسهامات من الراحل جمال حمدان بتعريف العرب والمسلمين بكل النواحي الجغرافية عن منطقتهم بكل أبعادها "جغرافيا المكان.. وجغرافيا الإسلام وانتشاره وأصول العرب".

جاء ذلك خلال ندوة "العالم الإسلامي ومركزية مصر في فكر جمال حمدان" ضمن فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

واستعرض "الدوسري" رؤيته عن جمال حمدان من حيث مصريته وعروبته وإسلامه، واعتبره ينتمي إلى المدرسة الشمولية في العلوم وحتى وصل إلى تخصص الجغرافيا.

ولفت إلى أنه ينظر لحمدان كمصري في تخصصه وكعالم بما قدم من خلال كتبه عن العالم العربي، وكمسلم بما قدم من أبحاث علمية رصينة عن رؤيته للعالم الإسلامي، موضحًا أن "حمدان" وضع رؤية كاملة للعالم الإسلامي وتفاعله مع العالم الخارجي ونظر لما قدمه العالم الإسلامي للعالم من علوم وأنشطة ثقافية واجتماعية، "فنجح في تشخيص الواقع والدخول في الحقائق وليس الأخذ بالمسلمات"، ونظر للصورة الراهنة للعالم الإسلامي ودعا لوضع دراسة متكاملة لرسم جغرافيا الإسلام.

وأضاف الجغرافي السعودي، أن حمدان نجح في رصد تمدد الإسلام وانكماشه في القارات الثلاث، فهو من رصد انكماش الإسلام في أوروبا وفقدان البحر المتوسط كبحيرة إسلامية، ووصف المحيط الهندي بأنه هلال الإسلام، ووضع تصور للعالم الإسلامي على أسس علمية بناءً على عمر الإسلام وانتشاره ونسبة العرب من العالم.

ولفت "الدوسري" إلى أن الوحدة الإسلامية لا يمكن تحقيقها نظرًا للتنوع والاختلافات الكبيرة بين المجتمعات والدول الإسلامية، ما تسببت في خلافات قومية وصراع يمكن مشاهدته في صراع "إيران.. تركيا" لقيادة العالم الإسلام، لذلك قدم حمدان حلًا وقال إنه ليست الوحدة إلا بوحدة العقيدة الإسلامية وتعزيز الروابط وتجنب ما يسبب الاختلافات.

ودعا "الدوسري" إلى ترجمة كتب جمال حمدان لعدة لغات، وتعزيز المكاتب العربية بكتبه قائلًا: "ليس لدينا في السعودية كتب لجمال حمدان"، داعيًا لتنظيم جائزة دولية باسم جمال حمدان ضمن الاتحاد الدولي للجغرافيا، وقال: "إذا وجد التنظيم الإداري فالرصد المادي لها ليس به مشكلة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

«الصحة العالمية» تنفى تسجيل إصابات بـ«كورونا» فى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

«من رابعة إلى معرض الكتاب».. شومان داعية الإرهاب يعود من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

منذ ساعتين

محمد الباز: تدين المصريين يظهر في الحضارة الفرعونية

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

إنفوجراف

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

طريقة تحديث بطاقات التموين وتقديم التظلمات 2020 على رابط موقع دعم مصر

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة