الدوسري: جمال حمدان ينتمي إلى المدرسة الشمولية في العلوم

كشف الدكتور علي عبدالله الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية، وأستاذ الجغرافيا بجامعة الملك سعود، أن الجمعية الجغرافية السعودية تعمل منذ 6 أشهر على تدشين كتاب خاص عن الجغرافي المصري "جمال حمدان".وأضاف أن ذلك كنوع من رد الجميل عما اعتبروه إسهامات من الراحل جمال حمدان بتعريف العرب والمسلمين بكل النواحي الجغرافية عن منطقتهم بكل أبعادها "جغرافيا المكان.. وجغرافيا الإسلام وانتشاره وأصول العرب".جاء ذلك خلال ندوة "العالم الإسلامي ومركزية مصر في فكر جمال حمدان" ضمن فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.واستعرض "الدوسري" رؤيته عن جمال حمدان من حيث مصريته وعروبته وإسلامه، واعتبره ينتمي إلى المدرسة الشمولية في العلوم وحتى وصل إلى تخصص الجغرافيا.ولفت إلى أنه ينظر لحمدان كمصري في تخصصه وكعالم بما قدم من خلال كتبه عن العالم العربي، وكمسلم بما قدم من أبحاث علمية رصينة عن رؤيته للعالم الإسلامي، موضحًا أن "حمدان" وضع رؤية كاملة للعالم الإسلامي وتفاعله مع العالم الخارجي ونظر لما قدمه العالم الإسلامي للعالم من علوم وأنشطة ثقافية واجتماعية، "فنجح في تشخيص الواقع والدخول في الحقائق وليس الأخذ بالمسلمات"، ونظر للصورة الراهنة للعالم الإسلامي ودعا لوضع دراسة متكاملة لرسم جغرافيا الإسلام.وأضاف الجغرافي السعودي، أن حمدان نجح في رصد تمدد الإسلام وانكماشه في القارات الثلاث، فهو من رصد انكماش الإسلام في أوروبا وفقدان البحر المتوسط كبحيرة إسلامية، ووصف المحيط الهندي بأنه هلال الإسلام، ووضع تصور للعالم الإسلامي على أسس علمية بناءً على عمر الإسلام وانتشاره ونسبة العرب من العالم.ولفت "الدوسري" إلى أن الوحدة الإسلامية لا يمكن تحقيقها نظرًا للتنوع والاختلافات الكبيرة بين المجتمعات والدول الإسلامية، ما تسببت في خلافات قومية وصراع يمكن مشاهدته في صراع "إيران.. تركيا" لقيادة العالم الإسلام، لذلك قدم حمدان حلًا وقال إنه ليست الوحدة إلا بوحدة العقيدة الإسلامية وتعزيز الروابط وتجنب ما يسبب الاختلافات.ودعا "الدوسري" إلى ترجمة كتب جمال حمدان لعدة لغات، وتعزيز المكاتب العربية بكتبه قائلًا: "ليس لدينا في السعودية كتب لجمال حمدان"، داعيًا لتنظيم جائزة دولية باسم جمال حمدان ضمن الاتحاد الدولي للجغرافيا، وقال: "إذا وجد التنظيم الإداري فالرصد المادي لها ليس به مشكلة".