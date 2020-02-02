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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

11 أبريل.. تونس تشهد فعاليات «نساء الموسيقى الدولي»

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:44 م
نساء الموسيقى
نساء الموسيقى
محمد مجدي
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تستعد مدينة سوسة التونسية لاحتضان فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان أصوات نساء، المقرر انطلاقه رسميا في قلب المدينة الساحلية 11 أبريل المقبل.

ويعد "أصوات نساء" أحد أهم المهرجانات الموسيقية التونسية المهتم بتسليط الضوء على التجارب الغنائية النسوية، والاتكال على المشاريع الفنية في الموسيقى والغناء التي تقودها إمرأة، ويعود هذا العام بأسبوع متواصل من الحفلات الرسمية من عدة دول، منها الفنانة الأردنية مكادي نحاس والفنانة الأمريكية عليا سايكون والتونسية وفاء الحرباوي ويسدل ستاره يوم 18 إبريل.

ويفتح المهرجان الذي تنظمه جمعية "نحن نحب سوسة"، باب الترشح لخوض غمار المسابقة الرسمية، للفرق والتجارب الموسيقية من الداخل التونسي والخارج العربي على مدار أسبوعين حتى يوم 16 فبراير المقبل، ويشترط في المترشحين أن يكون المشروع الموسيقي بقيادة نسائية، ويتم اختيار 6 عروض من المتقدمين للمشاركة في خضم الفعاليات الرسمية للمهرجان هذا العام، وإعلان نتيجة المختارين بحد أقصى نهاية فبراير.

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