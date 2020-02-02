«استهداف دور العبادة».. جديد مرصد الأزهر بمعرض الكتاب

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف دراسة جديدة بعنوان: «ظاهرة استهداف دور العبادة»؛ وذلك في إطار سلسلة الإصدارات التي ينشرها المرصد في الدورة الـ51 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب.ويقدم المرصد في هذه الدراسة باكورة جهوده ومتابعته لظاهرة استهداف دور العبادة على مدار الأربع سنوات الماضية في إطار تحليلي، ويشير إلى أهمية دور العبادة ومكانتها.ويسلط المرصد الضوء على البنود الخاصة بذلك في الأعراف والمواثيق الدولية، مع التركيز على الأنماط التي نفّذت بها الجماعات المتطرفة الاعتداءات على دور العبادة، وسرد بعض جرائم تلك الجماعات والحركات اليمينية المتطرفة.