مجلس الدولة يتلقى طعنًا لوقف انتخابات المحامين

تقدم نصرالدين حامد، المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المحامين.اختصمت الدعوى، التي حملت 32517 لسنة 74، نقيب المحامين سامح عاشور، والأمين العام لنقابة المحامين بصفته.وذكر نصرالدين، المحامي، أن الدعوى لعقد الجمعية جاءت وفقا للقانون، وأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات، ورفض القائمين على العملية الانتخابية قبول أوراقه بحجة زوال مصلحته.وأضاف أن السبب الذي تم رفضه على أساسه مخالف للقانون، حيث إنه صدرت له أحكام نهائية بأحقيته باستخراج الكارنيهات الجديدة، وتجديد الاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف في تنفيذ الأحكام.كان مجلس نقابة المحامين قد عقد اجتماعه الدوري، الخميس الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة، الأحد الموافق 15 مارس 2020.