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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من الصين بسبب كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:35 م
كورونا
كورونا
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أعلنت الحكومة النمساوية، الأحد، بإرسال طائرة إلى الصين؛ لإحضار العديد من الدبلوماسيين وأبناء الجالية النمساوية من الصين، بسبب انتشار وباء فيروس (كورونا) المستجد، والذي تسبب في وقوع مئات الوفيات والاف المصابين.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية برنارد أوبمان، الأحد، أن المواطنين النمساويين سيتم إعادتهم على متن طائرة فرنسية في إطار التنسيق بين عدة دول أوروبية في عملية إجلاء رعاياها من الصين.. كما سيقوم الجيش النمساوي بإحضار النمساويين على متن طائرة حربية من فرنسا.

ونوّه المتحدث إلى أنه سيتم نقل 7 نمساويين من منطقة (ووهان) الصينية الوبائية إلى قاعدة جوية الفرنسية إضافة إلى 289 أوروبيا من عدة دول.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزير الخارجية بيتر جوشيلباور أن النمساويين القادمين من الصين سيتم حمايتهم من الجمهور، ولن يتم التعامل معهم وسيتم إخضاعهم على الفور للفحص الطبي، مؤكدًا أنه لا يوجد في النمسا حاليًا أي اشتباه في الإصابة بعدوى الفيروس.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية جدّدت تحذيرها من السفر إلى الصين، نتيجة لأن الفيروس في حالة انتشار واسع، مما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان.

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