حقيقة مدة فترة معرض القاهرة للكتاب

نفى مصدر من داخل الهيئة العامة للكتاب، ما تردد عن مد فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بعدما شهد إقبالا كبيرا على دورته الحالية.وأضاف لـ"الدستور" أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (51) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، يختتم فعالياته، بعد غد الثلاثاء ٤ فبراير، بإعلان ضيف شرف الدورة المقبلة، وذلك في الثانية عشرة ظهرا بقاعة ضيف الشرف ببلازا ٢.كما ينظم المعرض حفل تأبين في الثانية ظهرا بنفس القاعة للكاتب محمد حسن خليفة، والذي وافته المنية في ثاني أيام المعرض.وكان المعرض قد افتتحه د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمرافقة د إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فى ٢٢ يناير الماضى وتحل دولة السنغال ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.