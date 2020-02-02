السبت.. اجتماع رؤساء البرلمانات العربية حول خطة السلام الأمريكية

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، عن دعوته إلى اجتماع عاجل لرؤساء البرلمانات العربية، السبت المقبل، لمواجهة خطة السلام الأمريكية وتأثيرها على القضية الفلسطينية.جاءت تصريحات الطراونة خلال ختام جلسة لمجلس النواب، الأحد، برئاسة الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وهيئة الوزارة.وأشار الطراونة إلي أنه سيقوم بناءً على تكليف من المجلس، بمخاطبة برلمانات الدول الإسلامية، والبرلمانات الإقليمية والدولية، للضغط على حكوماتهم لاتخاذ قرارات لمواجهة خطة السلام الأمريكية، فضلًا عن تكليف أمانة المجلس بصياغة توصيات النواب بهذا الخصوص تمهيدًا لإرسالها إلى الحكومة.وقال الطراونة: "نرفض خطة السلام الأمريكية، ونجد بأنها انحياز أمريكي لدولة الاحتلال والعدوان والبطش، موضّحًا أن أي مقترحات دون الاعتراف بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض للاجئين، هي مقترحات غير قابلة للحياة ومصيرها إلى الزوال، ولن ترى النور مهما استبد الظلام"، علي حد قوله.