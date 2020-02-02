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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أمهات مصر»: نتيجة أولي ثانوي لم ترضي أولياء الأمور

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:32 م
عبير أحمد
عبير أحمد
نورهان عبدالرحمن
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب أولياء الأمور أعربوا عن غضبهم الشديد من نتيجة أبنائهم بالصف الأول الثانوي في الفصل الدراسي الأول، بنظام الثانوية الجديدة.

وأضافت عبير، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي ظهرت في عدد من المدارس، حيث لم ترضي النتيجة أولياء الأمور بسبب الانخفاض الكبير في درجاتهم حسب مستوهم الذي تعودوا عليه وبعضهم رسوب في بعض المواد، بينما لم تظهر النتيجة في عدد من المدارس حتى الآن.

وأشارت عبير إلى أن هناك شكوى من أغلب أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي من عدم فتح لينك ورابط النتيجة الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة أبنائهم من خلاله.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بالتسهيل على أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم وتخصيص عدة روابط يتم من خلالها معرفة النتيجة، وليس رابط واحد فقط ومعطل.

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