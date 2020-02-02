اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.. غدًا

من المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي، غدا الإثنين، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بجدة، لبحث موقفها من خطة السلام الامريكية.وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي، ودعمها الشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.وكانت المنظمة قد أكدت، في بيان صحفي سابق، أن حل القضية الفلسطينية لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.وعقدت الجامعة العربية، ومقرها القاهرة، أمس السبت، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية العرب؛ لبحث الخطة ذاتها، وأكدت الجامعة دعمها الكامل حق الشعب الفلسطيني.