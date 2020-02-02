وضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي بالقاهرة.. غدًا

يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر الأساس لنادي المحامين الرياضي والاجتماعي، بمدينة القاهرة الجديدة، غدًا الإثنين، في تمام الساعة 10 صباحًا.وتقام احتفالية وضع حجر الأساس، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.يشار إلى أن القطعة رقم 6 بمنطقة اللوتس الجنوبية بالقاهرة الجديدة، والمقدر مساحتها بخمسة أفدنة تقريبًا، خصصت للنقابة في وقت سابق لإنشاء نادي عليها، كما انتهى المكتب الاستشاري للنقابة من التصميمات الخاصة بالمشروع الذي يتولى تنفيذه الشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.يذكر أن نقيب المحامين وضع الأربعاء الماضي، حجر أساس أكاديمية المحاماة بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، بالسادس من أكتوبر، بحضور رئيس مجلس النواب.