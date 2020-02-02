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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجمال: الوفد متمسك بمبادئه الراسخة على مر تاريخه العريق

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:25 م
فيصل الجمال،
فيصل الجمال،
أشرف لاشين
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قال فيصل الجمال، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أمين صندوق الحزب، إن بيت الأمة سجل مشهدًا ديمقراطيًا يتسم بالشفافية والالتزام برأي الأغلبية، وذلك خلال إجراء الانتخابات التي جرت أمس لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي لبيت الأمة.

وأكد الجمال، في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الحزب وقف على مسافة واحدة بين كل المرشحين، متمسكًا بالمبادئ الراسخة التي سار عليها على مدار تاريخه العريق، وهي الحرية الكاملة، والديمقراطية والاحترام المتبادل بين جميع أبنائه، فالحزب له سجل حافل بالمواقف التي تصدر فيها المشهد السياسي.

وقال عضو الهيئة العليا، إن مناخ العملية الانتخابية امتاز بالصفات والأخلاق الحميدة التي تبعد كل البعد عن محاولات الوقيعة أو نشوب أي خلافات بين المتنافسين في الانتخابات، فالوفديون يريدون توصيل رسالة للجميع، وهي أن مصر بها حزب له مبادئ يسير وفقا لها باستراتيجية قوامها دعم القيادة السياسية واستكمال بناء قاطرة التنمية.

وأكد الجمال، أن بيت الأمة ستكون له مشاركة فعالة وبارزة على الساحة السياسية، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فالحزب سيدعم الكوادر الشبابية التي لديها خطط جادة لاستكمال مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيدا بالجهود التي يبذلها جميع اللجان بالحزب، والأمانات بالمحافظات، من أجل خوض غمار الانتخابات بقوة تعادل مكانة الحزب في نفوس المصريين.

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