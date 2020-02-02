أب يعتدى جنسيًا على طفلته فى التبين

تعدى أب جنسيًا على نجلته الصغيرة، 6 سنوات، داخل منزلهما بحي التبين، وذلك أثناء غياب والدتها عن المنزل.كانت بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة التبين بلاغًا من ربة منزل، يفيد اكتشافها عقب عودتها إلى المنزل بطفلتها "فاطمة" 6 سنوات منهارة وفي حالة إعياء شديدة.بسؤالها عن الأسباب قررت بقيام والدها "بائع تمر" بالاعتداء الجنسي عليها، فيما أقرت الأم أمام رجال المباحث بتعاطي زوجها عقاقير هلوسة، وأنها وجدته تحت تأثيرها أثناء اكتشاف الواقعة.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم ضبط الأب المتهم وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.