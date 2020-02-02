16 فبراير.. «عاشور» يعقد لقاء مفتوحًا مع محامي طنطا

يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوح مع محامي طنطا، يوم الأحد الموافق 16 فبراير الجاري.ويأتي ذلك تلبية للدعوة التي وجهها محامي طنطا للنقيب العام، والتي نقلها أشرف حنتيرة عضو مجلس النقابة العامة عن طنطا، ومصطفى الشاعر، ومحمد عامر، وباسم حشاد، ومحمد رضوان، أعضاء مجلس النقابة الفرعية خلال لقاءهم بـ "عاشور" اليوم الأحد في مكتبه.ويهدف اللقاء، لاستعراض "عاشور"، لأخر المستجدات النقابية، والرد على تساؤلات المحامين.