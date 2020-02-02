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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء تنفيذ جناح الخدمات المتميزة بمستشفى طهطا

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:17 م
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب
مني هيبة
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أعلن النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن تسليم الموقع الخاص بإنشاء جناح جديد بمستشفى طهطا العام للشركة المنفذة للمشروع، والذي من المنتظر أن يقام على مساحة ١٦٠٠ متر، لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء طهطا، حيث تصل سعة الجناح الجديد إلى ٥٦ سرير عناية مركزة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى ٤٠ حضانة أطفال ووحدات غسيل كلوي وغرف جراحة جديدة وعنايات متوسطة وعدد من الخدمات للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية الملائمة والجيدة لأهالى مدينة طهطا وقراها.

وقال سالم إن المشروع الجديد من المنتظر أن يتم تسليمة خلال 15 شهرا بتكلفة تصل 250 مليون جنيه وتصميمه وفقًا لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل لتصبح مستشفى طهطا العام هي ثاني مستشفيات المحافظة بعد سوهاج العام في تطبيق اشتراطات التأمين الصحي الشامل.

شهد أعمال التسليم على رفاعى رئيس مدينة طهطا ود. هانى جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والمهندس على عبد الساتر المدير الإقليمي لمشروعات وزارة الصحة بالصعيد كما شهد فعاليات التسليم ممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية المنفذة للمشروع وجمع كبير من القيادات الطبية والهندسية والإدارية.

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