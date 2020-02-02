مصادر: التحقيق مع عبدالمنعم أبوالفتوح في قضية جديدة

قالت مصادر قانونية إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع عبدالمنعم أبوالفتوح على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.ووجهت النيابة له الاتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.كانت محكمة النقض قد قضت، أمس، بقبول الطعن المقدم من رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، قد أصدرت قرارا بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها، وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.