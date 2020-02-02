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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحماية حقوق الملكية الفكرية

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:33 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لحماية حقوق الملكية الفكرية يكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقررًا لها.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تضم اللجنة وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتختص اللجنة بالموافقة على منح تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع في الحالات المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتحديد الحقوق المالية لصاحب براءة الاختراع عند إصدار التراخيص الإجبارية المشار إليها بناء على التقدير الذي تعرضه اللجنة المشكلة لنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

كما تختص اللجنة بالموافقة على نزع ملكية براءة الاختراع في أي من الحالات المحددة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

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