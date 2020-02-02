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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مدير مركز التنبؤات: الطقس مستقر خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سوزان يونس
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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تسير حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، فالطقس مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.

وأكد شاهين، في تصريح خاص للدستور، أن الرؤية الأفقية في الشبورة المائية تقل صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما أن الرياح معتدلة على كل الأنحاء، وحالة البحر المتوسط معتدلة، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2- 2.5 متر.

وتابع: "درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 درجة، وتصل إلى 20 درجة مئوية بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن الأحوال الجوية مستقره هذا الأسبوع، ولن يكون هناك تغير في الطقس، غير فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية غدًا الاثنين فقط.

ونصح شاهين المواطنين، بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، بالتحديد في الصباح الباكر والأوقات المتأخرة من الليل.



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