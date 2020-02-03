رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثة شاب من ترعة الشيخ زايد سقط أثناء ملء زجاجة مياه بالبحيرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:13 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البحيرة معوض هويدى
طباعة
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع مدير الإدارة، من انتشال جثة غريق من ترعة الشيخ زايد، بالكيلو 100 الصحراوي بمدينة النوبارية.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد رشوان مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بوجود غريق بترعة الشيخ زايد بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي رئيس وحدة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الشاب السيد إبراهيم على «25 سنة»، مقيم نبروة المنصورة، وذلك أثناء قيامه بمحاولة ملء زجاجة مياة من الترعة المشار إليها، أثناء تعطل سيارته، ومحاولة ملء زجاجة مياه فاختلت قدماه.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة مستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتشال جثة عامل غرق أثناء الاستحمام بترعة الشجاعة في البحيرة

حاول انتشال الكرة من الترعة المحمودية.. فغرق فيها

انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام في ترعة بالبحيرة

مصرع شاب غرقًا أثناء الاستحمام في ترعة المحمودية بالبحيرة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

محمد طعيمة: الخيانة سبب إصابة جورج سيدهم بالشلل

منذ حوالي 7 ساعات

الصين: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بإقليم هوبى لـ350 شخصًا

منذ حوالي 14 ساعة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة وفاة منال سلامة

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

استكمال محاكمة أيمن بهجت قمر في «التهرب الضريبي».. اليوم

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

منوعات

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

16 خطوة لحماية بياناتك على هاتفك المحمول عند سرقته

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«سمك» و «أصيل» يعتذران عن فنون القاهرة

أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية