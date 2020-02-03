انتشال جثة شاب من ترعة الشيخ زايد سقط أثناء ملء زجاجة مياه بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع مدير الإدارة، من انتشال جثة غريق من ترعة الشيخ زايد، بالكيلو 100 الصحراوي بمدينة النوبارية.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد رشوان مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بوجود غريق بترعة الشيخ زايد بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي رئيس وحدة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الشاب السيد إبراهيم على «25 سنة»، مقيم نبروة المنصورة، وذلك أثناء قيامه بمحاولة ملء زجاجة مياة من الترعة المشار إليها، أثناء تعطل سيارته، ومحاولة ملء زجاجة مياه فاختلت قدماه.وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة مستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.