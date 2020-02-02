محمد الباز: تدين المصريين يظهر في الحضارة الفرعونية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك فارقًا عظيمًا بين الفكر والتطبيق في المنظومة الدينية، مؤكدًا أن الشعب المصري له نظرة دائمًا في الدين.وتابع "الباز" خلال ندوة "سمات التدين الصحيح" المقامة بقاعة ضيف الشرف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي يشارك فيها الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن هناك مقولة أساسية للشيخ المراغي "ائتوني بما يصلح الناس آتيكم بدليل له من القرآن"، لذلك لا بد أن يكون الدين أكثر سلاسة.وأضاف أن المصريين شعب متدين بطبعه، وهذا يظهر جليًا في الحضارة الفرعونية التي تتعامل مع البعث والحياة بعد الموت، قبل ظهور الإسلام، ومثل الذين يحاولون فرض فكرهم الإسلامي على المصريين، مثل "اللي جي يبيع الميه في حارة السقايين".وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.