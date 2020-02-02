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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تزويد مصر و9 دول أخرى بإمكانيات «مختبرية» للكشف عن «كورونا»

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:26 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرح رئيس "وحدة التأهب لمخاطر العدوى" بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عبد الناصر أبوبكر، اليوم الأحد، أن 4 دول فقط في الشرق الأوسط لديها إمكانيات "مختبرية" للكشف عن فيروس "كورونا".

وأضاف أبوبكر، في تصريحات له، اليوم، أن 4 دول فقط في الشرق الأوسط لديها إمكانيات "مختبرية " للكشف عن فيروس "كورونا"، وأنه سيتم تزويد عشر دول أخرى بتلك الإمكانيات قريبًا، من بينها: مصر وإيران والأردن ولبنان وسوريا والسودان والمغرب وتونس.

وأكد أن المنظمة تحاول تقديم المساعدة للمناطق التي تعاني من الصراعات، عن طريق تزويدها بأدوات اختبار الفيروس، وإرشادها بطرق التعامل وزيادة الوعي.

وفي سياق متصل، أكدت مدير برنامج الاستعداد عن الطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمكتب الصحة الإقليمي داليا سمهوري للمصدر ذاته، أن المنظمة لا تزال مستمرة في بحثها لمعرفة أي الفئات العمرية والتقسيمات "الجندرية" الأكثر إصابة بفيروس "كورونا " الجديد، قائلة إنه "لم يتم التوصل، حتى الآن، إلى الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، يوم الخميس الماضي، فيروس "كورونا " المستجد، بأنه وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية "ذات بعد دولي".

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