نبيل عبدالسلام يتقدم بأوراق ترشحه على عضوية مجلس نقابة المحامين

تقدم المحامي نبيل عبد السلام، منذ قليل، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين عن محافظة الإسماعيلية.وحضر عبد السلام في حشد كبير من المحامين، الذين طالبوه بضرورة الترشح على منصب النقيب وليس عضوية المجلس.وهتف المحامون بدعم نبيل عبد السلام، في وسط نقابة المحامين.وأكد عبد السلام، أنه ملتزم بدعم جبهة الإصلاح مطالبا المحامين أنصاره بدعمه في ذلك.وأكد: نقابة المحامين هي بيت الأمة، وهذا المكان الذي نقف فيه الآن وطئت أرضه عماليق نقابة المحامين، فهنا قلعة الحريات التي نقاتل جميعا من أجل رفعتها، إيمانا بالرسالة وما تعلمناه.وتابع: كلنا أقوياء إذا توحدنا.. لن نتخلى عن النقابة.ووجه الشكر والتحية لكل المحامين الذين يسعون من أجل التغيير، معلقا: بصرف النظر عن الأسماء يجب أن نعمل على دعم النقابة.