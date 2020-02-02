الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون والمستجدات الإقليمية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وآخر المستجدات الإقليمية.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبد الله الثاني أشاد -خلال اللقاء- بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة في مختلف المجالات.وحول القضية الفلسطينية، أكد عاهل الأردن موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.كما أكد الملك عبد الله الثاني أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والاتحاد الأوروبي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.ومن جانبه، أشاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية بدور الأردن في استقرار المنطقة، مؤكدًا أن دعم الأردن يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي.