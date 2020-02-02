والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

فجرت والدة الطفلتين جنة وأماني، أسماء عامر، 23 عامًا، مفاجأة برغبتها في التنازل لوالدتها قائلة: "أنا بحاجة لها وأحتاج إلى رعايتها لأنني امرأة كفيفة وتساعدني في قضاء حاجتي كالدخول إلى الحمام ومساعدتي في ارتداء ثيابي وكذلك في تناول الطعام، وأكدت الأم والدتى بريئة ومعملتش حاجة".وكانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخرى وأمير السيد أحمد وممثلا النيابة محمد فتحى الشاورى ويوسف عبدالعزيز وأمانة سر أحمد الحنفى أحمد قد استأنفت القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال الدقهلية والمتهمة فيها صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 سنوات والتي توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب.