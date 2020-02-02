رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة الإسكندرية تحتفل بعيد القديس الأنبا بولا

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:00 م
الأنبا هرمينا
الأنبا هرمينا
أحمد عاشور
طباعة
تحتفل كنيسة القديس الأنبا بولا أول السواح، بمنطقة نادي الصيد بالإسكندرية بعيد نياحة شفيعها الأنبا بولا في الفترة من الأربعاء المقبل وحتى الإثنين، وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وذلك بحضور الأنبا هرمينا أسقف عام قطاع وسط الإسكندرية، وعدد من الآباء الأساقفة والكهنة، وخلال ذلك الأسبوع يتخلله قداس وعظات.

ويبدأ الأب بطرس الأنبا بولا راهب بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر الاحتفال يوم الأربعاء، وفي يوم الخميس يترأس الأب أنطونيوس سعد كاهن كنيسة أبوسيفين بمنطقة أمبروزو الصلاة، وفي يوم الجمعة يترأس الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس البحر الأحمر القداس.

وفي يوم السبت يترأس القمص إبرام إيميل وكيل البطريركية القداس، ويترأس الأنبا هرمينا أسقف عام قطاع وسط وشرق الإسكندرية قداس الأحد.

ويبدأ مع صباح يوم الإثنين قداس عيد نياحة الأنبا بولا والذي يترأسه الأنبا هرمينا، ويعلن عقب القداس عن بداية أول أيام صوم يونان.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

منذ يوم

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

«من رابعة إلى معرض الكتاب».. شومان داعية الإرهاب يعود من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

«الصحة العالمية» تنفى تسجيل إصابات بـ«كورونا» فى مصر

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة