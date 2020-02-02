كنيسة الإسكندرية تحتفل بعيد القديس الأنبا بولا

تحتفل كنيسة القديس الأنبا بولا أول السواح، بمنطقة نادي الصيد بالإسكندرية بعيد نياحة شفيعها الأنبا بولا في الفترة من الأربعاء المقبل وحتى الإثنين، وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وذلك بحضور الأنبا هرمينا أسقف عام قطاع وسط الإسكندرية، وعدد من الآباء الأساقفة والكهنة، وخلال ذلك الأسبوع يتخلله قداس وعظات.ويبدأ الأب بطرس الأنبا بولا راهب بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر الاحتفال يوم الأربعاء، وفي يوم الخميس يترأس الأب أنطونيوس سعد كاهن كنيسة أبوسيفين بمنطقة أمبروزو الصلاة، وفي يوم الجمعة يترأس الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس البحر الأحمر القداس.وفي يوم السبت يترأس القمص إبرام إيميل وكيل البطريركية القداس، ويترأس الأنبا هرمينا أسقف عام قطاع وسط وشرق الإسكندرية قداس الأحد.ويبدأ مع صباح يوم الإثنين قداس عيد نياحة الأنبا بولا والذي يترأسه الأنبا هرمينا، ويعلن عقب القداس عن بداية أول أيام صوم يونان.