صحيفة تركية: أردوغان سيترك رئاسة العدالة والتنمية وهذا خليفته

كشفت صحيفة "ميلي جازيت" التركية، عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيغادر منصبه كرئيس لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم.وقالت الصحيفة إنه وفقًا لميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير، فإن أردوغان ليس لديه فرصة لإعادة انتخابه مرة أخرى في هذا النظام، وحتى يتمكن من العودة يجب الرجوع للنظام البرلماني مرة أخرى، وبالتالي ترك رئاسة الحزب الحاكم.وأضافت أن وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، صهر أردوغان، هو أقرب المرشحين لتولي هذا المنصب، حيث يحاول أردوغان إيجاد آلية لاستمرار تأثيره على الحزب من خلال صهره.وأشارت إلى أن جولة الأناضول الأخيرة للبيرق أظهرت تحضيره لرئاسة الحزب، وهي خطوة يقوم بها أردوغان لتأمين نفسه في حال خسر الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو اضطر للعودة للنظام البرلماني بعد فشل النظام الرئاسي في تركيا.