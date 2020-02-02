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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول مرة.. مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من طلاب جامعة العريش

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:59 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن العريش هي خط دفاع أول عن الوطن، وهي عروس سيناء الشمالية، ويحتل طلابها مكانة خاصة لدينا جميعا.

جاء ذلك خلال استقبال مكتبة الإسكندرية للمرة الأولى لوفد من طلاب وطالبات جامعة العريش في إطار أنشطة مركز الأنشطة الفرنكوفونية لطلاب الجامعات المصرية الذين يدرسون باللغة الفرنسية خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وأضاف "الفقي" أن مكتبة الإسكندرية وقعت منذ شهور اتفاقية مع جامعة العريش لإنشاء سفارة معرفة بها، وهي تمثل نافذة تعين الباحث والدارس على الاطلاع على ما تحويه المكتبة من كتب ودوريات علمية ودراسات، كما يتابع ما يجري فيها من أنشطة وفعاليات من خلال الشبكة الالكترونية التي تربط المكتبة بالجامعات المصرية.

وتستقبل المكتبة هذا الأسبوع طلابا من جامعات العريش والأزهر وطنطا والفيوم وأسيوط من كليات الآداب واللغات والألسن، ويمارس الطلاب والطالبات خلال التدريب تطبيقات مختلفة للغة الفرنسية لإكسابهم معلومات ثقافية وتاريخية ولغوية وفنية ومعلومات عامة، بالإضافة إلى برنامج متكامل لزيارة مكتبة الإسكندرية بكل ما تحويه من كنوز المتاحف والمعارض والعروض الحية للقبة السماوية والبانوراما الثقافية.

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