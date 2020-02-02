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محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء القاضى
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اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2020 بنسبة نجاح 86.35% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

حيث صرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 66 ألفا و999 طالبًا وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 66 ألفا و907 طلاب.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2020 بنسبة نجاح 97.56% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 41 طالبًا وعدد الناجحين 40 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير2020 بنسبة نجاح 75% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 12 طالبًا وعدد الناجحين 9 طلاب، وكذا تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 62% وتقدم للإمتحان 6022 طالب وحضر 6008 طلاب.

ويمكنكم التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس. اضغط هنا

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