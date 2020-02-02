محمد الباز: مصر عانت من السلطة الدينية خلال حقبة الإخوان

قال دكتور محمد الباز، رئيس مجلسي تحرير وإدارة جريدة "الدستور"، إن الإسلام جاء ليحرم الوساطة بين العبد والرب، موضحًا أن الإسلام أكد أن ركيزة الدين هو ما وقر بالقلب، مثال حديث "استفت قلبك وإن أفتاك الناس".وتابع الباز، خلال ندوة "سمات التدين الصحيح" المقامة بقاعة ضيف الشرف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي يشارك فيها الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن السلطة الدينية، هي ما عانت منه مصر خلال حقبة الإخوان، مؤكدًا أن الدين يحرر من السلطة الدينية، لكن هناك آخرين يسعون إلى السلطة الدينية.كان الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، طالب خلال الندوة بشيوع نموذج الإمام أحمد الشافعي في المجتمع، نظرًا لسهولة مذهبه، معلنًا أن الدار تسعى إلى تصنيف كتاب "فقه المصريين في أفعالهم وأقوالهم"، مضيفًا: "لأن المصريين يضعون لمسة بهجة وحب وتعايش مع الآخر في الأمور المتغيرة، فالأمور المتغيرة يجب أن يكون المسلم متماشيًا معها".وأشار إلى أن الهدف من تأليف هذا الإصدار هو الحفاظ على الهوية المصرية.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.