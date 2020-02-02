محمد تاج الدين: «كورونا» يُصيب الإنسان والحيوانات والطيور

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، إن فيروس "كورونا" من الفيروسات المعروفة لدى العالم بأنها تُصيب الجهاز التنفسي، منوهًا أنه ظهر في جنوب شرق آسيا عام 2003، واشتهر بمرض "السرس".وأضاف محمد عوض تاج الدين، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "dmc"، أنه يتسبب في التهابات حادة في الجهاز التنفسي، ثم ظهر فيروس أخر بعدها بعدة سنوات في بعض دول الخليج وسمي متلازمة الشرق الأوسط وكان المسبب لها أيضًا فيروس "كورونا".وأشار رئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، إلى أن الفيروس يُصيب الإنسان والحيوانات والطيور والأسماك، موضحًا أنه عندما ينتقل الفيروس من الحيوانات والمأكولات للبشر لا يكون هناك أي مقاومة له.