مجدي عاشور: الجماعات المتطرفة حاولت طمس الهوية المصرية

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن هناك عوامل كثيرة تسببت في ترك مساحة لظهور الجماعات المتطرفة على الساحة، فغير المتخصص هو الذي يجري ليسكن في المساحة الفارغة ويملأها.وأضاف خلال ندوة "سمات التدين الصحيح" المقامة بقاعة ضيف الشرف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي يديرها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن "الجماعات المتطرفة بعضها ألعوبة في يد أجهزة خارجية يستخدمونها، ولكي نتصدى لها نحتاج إلي إعادة التفكير، فإننا لا نخشى الفكر المتطرف لأنه أصبح واضحا، ولكننا فنخشى على الذين يفكرون بطريقة المتطرفين".وأشار إلى أن هناك مجموعة من مشايخ التجديد مثل المراغي ومصطفى عبد الرازق، والشيخ عبدالمتعال الصعيدي، والإمام محمد عبده، وغيرهم، قاموا بدورهم في مسألة التنوير، متابعا: "وأننا نحتاج إلى مثل هذه العقول التي تثير الفقه، نحتاج إلى فقيه يفكر خارج الصندوق، وربط الواقع بالنص ومقتضياته".وأوضح أن القوي هو الذي يعرف أن يطور نفسه، فدار الإفتاء كانت موجودة في فقه المصريين وتحاول التنوير والتطوير بقدر المستطاع، لافتًا أن الجماعات المتطرفة حاولت طمس الهوية المصرية.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.