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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

2 مليون جنيه مبيعات هيئة الكتاب في 11 يومًا بمعرض القاهرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:52 م
هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي
جمال عاشور
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قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن جناح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 51، حقق مبيعات حتى الآن تخطت الـ2 مليون جنيه، بما يعادل بيعهم 153 ألف نسخة كتاب.

وأضاف أن كتاب "شخصية مصر" للدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، من أهم الكتب التي تنفذ بشكل مستمر، إلى جانب إصدارات سلسلة الجوائز، وباقي إصدارات مكتبة الأسرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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