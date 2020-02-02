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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محامي المتهمة بقتل حفيدتها: تقرير الطب الشرعي كان عاطفيًا

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:51 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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طالب عبدالله العجمى محامي المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 سنوات والتي توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب ببطلان ادعاءات النيابة وتحريات المباحث العامة.

وكان للدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخرى وأمير السيد أحمد وممثلا النيابة محمد فتحى الشاورى ويوسف عبد العزيز وأمانة سر أحمد الحنفى أحمد قد استأنفت القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال الدقهلية والمتهمة فيها صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 سنوات والتي توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب.

ودفع المحامى بعدم حيادية تقرير الطب الشرعى، مؤكدا على أنه اعتمد على العاطفة الإنسانية وليست الوقائع الثابتة.

ووجه المحامى سؤالا "أين أداة الجريمة التى ارتكبت بيها الواقعة؟". للتفاصيل

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