الإحصاء: مصر تحقق أعلى فائض من البترول والغاز خلال 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر حققت أعلى فائض من إنتاج البترول والغاز الطبيعي تخطى الـ6 ملايين طن خلال عام 2019.وأضاف: "إذ قفز الإنتاج المحلي من إنتاج الوقود لـ76.1 مليون طن خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2019 مقابل 69.6 مليون طن استهلاك خلال الفترة نفسها من العام، محققًا بذلك فائض قدره 6.5 مليون طن".ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن فوائض الوقود سجلت ارتفاعًا مطردًا خلال السنوات الماضية، بعد أن نجحت مصر في التحول من العجز في إنتاج الوقود بأنواعه لتحقيق فائض أولي عام 2018 بقيمة 89 ألف طن وصولًا لتحقيق 6.5 مليون طن فائض بنهاية عام 2019.