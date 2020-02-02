إيبارشية سمالوط تبدأ احتفالات تذكار شهداء ليبيا

نظم الأنبا بفنوتيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، احتفالات تذكار شهداء كنيستنا القبطية بليبيا، وتمت دعوة خمسة عشر من الآباء الأساقفة الأجلاء في نهضة مسائية وقداسات صباحية.وقد بدأت، مساء أمس، النهضة المسائية مع نيافة الأنبا متياس، أسقف المحلة الكبرى السابق، بموضوع عن الشفاعة في الكنيسة القبطية على أساس أنها عقيدة مستقاة من تعاليم الكتاب المقدس، وهي علاقة بين الثالوث القدوس منذ البدء، وتمت رسامة 29 شماسا في رتبة أغنسطس من أبناء كنيسة القديس ابسخيرون، قرية جبل الطير البحرية.