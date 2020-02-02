الصين تنشر صورة لرئتين مصابتين بـ«كورونا»

طرح الأطباء الصينيون، صورًا لرئتين مصابتين بفيروس كورونا 2019-nCoV وفق التصوير الطبقي المحوري لمريضة تبلغ من العمر 33 عاماوتم نشر النتائج في مجلة Radiology، التي أشارت إلى أن المرأة كانت تعمل في مدينة ووهان، حيث تم تسجيل انتشار الفيروس المميت لأول مرة. وقبل ستة أيام من زيارتها للمستشفى، انتقلت إلى مدينة لانتشو. وعند دخولها إلى المستشفى، كان لديها أعراض ارتفاع درجة الحرارة وشخير.وعلى أساس الخصائص الوبائية، والأعراض السريرية ونتائج التصوير الطبقي المحوري، تم تشخيص إصابتها بالالتهاب الرئوي 2019-nCoV.و بعد ثلاثة أيام من العلاج، زادت المنطقة المصابة من الرئتين (الصورة ب) - في الصور تبدو معتمة.