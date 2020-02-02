البابا تواضروس يعزي الأنبا يوحنا في رحيل كاهن إيبارشية الجيزة

رحل الأب القمص ويصا سعد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة الوراق التابعة لإيبارشية شمال الجيزة، اليوم، عن عمر يناهز الـ٧٦ سنة بعد خدمة كهنوتية أمتدت لحوالي عشرين عامًا.ولد الأب الراحل في ٢ أبريل عام ١٩٤٤، وسيم كاهنًا في ٤ مارس ٢٠٠٠، ونال رتبة القمصية في ١٢ مايو من عام ٢٠١٥.وستقام صلوات تجنيزه بكنيسته بحضور أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا يوحنا ومجمع كهنتها.وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسالة تعزية لنيافة الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة ومجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب القمص ويصا سعد كاهن كنيسة السيدة العذراء. ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسة ولأسرته.