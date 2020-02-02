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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مستشار مفتى الجمهورية: الأمثال الشعبية مطابقة للشريعة

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:43 م
مستشار مفتي الجمهورية
مستشار مفتي الجمهورية
زينب صبحي - نعمات مدحت- احمد فودة- هاجر رضا
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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن كثيرًا من الفتاوى يصعب تطبيقها على الناس؛ لذلك ننتقي ما هو يسر على الناس، موضحا أن الشعب المصري مختلف بشكل كبير عن غيره من الشعوب، لأنه "ديناميكي" متفاعل دائما.

وتابع، مستشار مفتي الجمهورية، خلال ندوة "سمات التدين الصحيح" بقاعة ضيف الشرف، والتي يديرها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، أن الشعب المصري يأخذ الدين ويحوله إلى أمثال شعبية، مثل أحمد تيمور، كالحكم التي تتشابه مع الشريعة "أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب".

وأضاف مجدي عاشور، أنه لا بد من استخدام الثقافة والمواطنة في وضع فقه الدولة، لذلك يتم استيعاب كل أفراد الشعب، ويظل يجذب الناس ولا يرفضهم.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
مستشار مفتى الجمهورية: الأمثال الشعبية مطابقة للشريعة
مستشار مفتى الجمهورية: الأمثال الشعبية مطابقة للشريعة
مستشار مفتى الجمهورية: الأمثال الشعبية مطابقة للشريعة
مستشار مفتى الجمهورية: الأمثال الشعبية مطابقة للشريعة
مستشار مفتى الجمهورية: الأمثال الشعبية مطابقة للشريعة
مستشار مفتى الجمهورية: الأمثال الشعبية مطابقة للشريعة

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